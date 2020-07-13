Президент Сербии отверг причастность России к протестам в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич назвал бездоказательными утверждения о том, что Россия причастна к против ужесточения антикоронавирусных ограничений.

«У меня нет ни одного доказательства, что Россия стоит за демонстрациями», — сказал Вучич в эфире телеканала TV Pink.

Президент Сербии также объяснил, что его встреча с послом России, намечавшаяся на 8 июля, не состоялась «по техническим причинам».

9 июля МИД РФ выступил с опровержением сообщений СМИ о «российском следе» в беспорядках в Белграде. Дипломаты назвали эти заявления «низкопробной заказухой», направленной на то, чтобы «бросить тень на российско-сербское партнерство».

Ограничения, введенные в марте в Сербии из-за коронавируса, стали одними из наиболее жестких на Балканах. Чрезвычайное положение и комендантский час отменили 7 мая. Спустя полтора месяца, 21 июня, в Сербии прошли парламентские выборы, на которых победила Сербская прогрессивная партия Александра Вучича. О повторных карантинных ограничениях было объявлено 7 июля.