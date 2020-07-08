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В Белграде противники повторного введения карантинных мер попытались взять штурмом парламент. Фотографии
Источник: Meduza
В ночь на 8 июля в столице Сербии прошла стихийная акция протеста против введения повторных ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Жители Белграда вышли на улицы и попытались взять штурмом здание сербского парламента — Национальной скупщины. Граждане, недовольные планами властей о введении комендантского часа из COVID-19, потребовали отставки президента Сербии Александра Вучича, вступив в столкновения с полицией — протестующие закидывали полицейских камнями и бутылками, те в ответ применили слезоточивый газ. В результате пострадали 60 человек — 43 сотрудника полиции и 17 протестующих. Более 20 зачинщиков беспорядков задержаны.