Жители Белграда взяли штурмом парламент Сербии из-за введения комендантского часа

Тысячи жителей Белграда вечером 7 июля устроили стихийную акцию протеста после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о введении комендантского часа, чтобы помешать распространению коронавируса.

Как сообщает Reuters, около 22 часов небольшая группа протестующих ворвалась в здание парламента Сербии, но затем была оттеснена полицейскими. Протестующие возле парламента требовали отставки Вучича. Для разгона собравшихся полиция использовала слезоточивый газ.

В ходе протестов пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов, сообщил директор полиции Белграда Владимир Ребич. Задержаны 23 человека, в том числе предполагаемый организатор штурма парламента.

По плану властей Сербии, жителям страны запретят покидать свои дома с 18 часов пятницы до 5 утра понедельника.

В семимиллионной Сербии по состоянию на 7 июля коронавирус выявили у 16168 человек, 330 из них умерли. За последние сутки в стране зарегистрировали 299 новых случаев заражения и 13 смертей.

В Сербии локдаун из-за коронавируса был одним из наиболее жестких среди всех европейских стран. Чрезвычайное положение и комендантский час действовали с 16 марта по 7 мая.

21 июня в Сербии прошли парламентские выборы, на которых победила Сербская прогрессивная партия, которую возглавляет президент страны Александр Вучич. Как указывает Reuters, во время предвыборной кампании партия устраивала митинги, участники которых не носили маски.