Ксения Собчак вставила кадры своего задержания на акции в поддержку Ивана Сафронова в рекламу «Перекрестка»

Журналистка Ксения Собчак использовала кадры своего задержания на акции в поддержку в рекламе онлайн-супермаркета «Перекресток».

Реклама появилась в выпуске ютьюб-шоу «Осторожно, Собчак» от 13 июля с Айзой Анохиной. В рекламной интеграции сначала показаны несколько кадров задержания Собчак, затем — постановочная съемка в отделении полиции, где Собчак заказывает продукты из «Перекрестка» прямо в камеру.

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Некоторые пользователи твиттера осудили Собчак за то, что она использовала кадры задержания для рекламы. Директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Любовь Соболь заявили, что откажутся от покупок в «Перекрестке» после рекламы Собчак.

Ксения Собчак была задержана во время серии одиночных пикетов в поддержку Ивана Сафронова на Лубянке 7 июля. Ее отпустили из полиции под обязательство о явке для составления протокола.

Собчак заявила, что приехала на Лубянку по работе. Журналистка была в футболке с надписью «Свободу Ивану Сафронову». Она успела записать видео для своей программы и дать комментарий о деле Сафронова, после чего была задержана.

Кадры задержания Собчак попали в выпуск ее ютьюб-шоу «Осторожно, новости» от 10 июля, в котором она обсуждала в том числе дело Сафронова.