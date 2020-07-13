Клуб «Вашингтон Редскинс» объявил о смене названия. Его считают оскорбительным для индейцев

Клуб , выступающий в американской Национальной футбольной лиге, сообщил, что сменит свое название и логотип. Новое название команды будет объявлено позднее.

В выборе нового имени клуба и разработке логотипа участвует владелец команды Дэниэл Снайдер, ранее говоривший, что никогда не изменит название «Вашингтон Редскинс».

3 июля клуб сообщил, что тщательно рассмотрит вопрос о смене названия, которое подвергли критике на фоне движения Black Lives Matter. Многие посчитали, что существующее название оскорбляет индейцев.