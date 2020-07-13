Google случайно показала официальный рендер необъявленного смартфона Pixel 4A
Источник: The Verge
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Google, видимо, по ошибке опубликовала на сайте Google Store Canada изображение еще не объявленного официально смартфона Pixel 4A. Об этом пишет The Verge.
На изображении видна фронтальная камера, вписанная вместе со вспышкой в вырез в левом верхнем углу.
Также на задней панели есть сканер отпечатков пальцев. Разъем для наушников находится сверху.
Google планировала объявить о новом смартфоне на конференции разработчиков-2020, но ее отменили из-за пандемии COVID-19. Pixel 4A — среднебюджетная версия флагмана Pixel 4, который Google представила в октябре 2019-го.