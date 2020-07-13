Google случайно показала официальный рендер необъявленного смартфона Pixel 4A

Google, видимо, по ошибке опубликовала на сайте Google Store Canada изображение еще не объявленного официально смартфона Pixel 4A. Об этом пишет The Verge.

На изображении видна фронтальная камера, вписанная вместе со вспышкой в вырез в левом верхнем углу.

Также на задней панели есть сканер отпечатков пальцев. Разъем для наушников находится сверху.

Google планировала объявить о новом смартфоне на конференции разработчиков-2020, но ее отменили из-за пандемии COVID-19. Pixel 4A — среднебюджетная версия флагмана Pixel 4, который Google представила в октябре 2019-го.