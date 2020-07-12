Hurriyet: В Святой Софии, ставшей мечетью, христианские фрески планируют затемнять во время молитв

Власти Турции рассматривают несколько вариантов того, как во время молитв скрывать фрески и мозаики в Святой Софии, ставшей мечетью, пишет газета Hurriyet.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по данным издания, попросил министерство культуры и туризма и министерство по делам религий совместно выработать рекомендации по тому, как проводить молитвы в Святой Софии.

Один из рассматриваемых вариантов — применением специальной системы освещения, которая во время молитв будет делать «невидимыми» фрески и мозаики с изображениями христианских святых и византийских правителей. Также обсуждается возможность закрывать фрески занавесями во время молитв и открывать после них.

Рекомендации будут представлены президенту Турции 13 июля. Первое богослужение в Святой Софии после того, как она стала мечетью, назначено на 24 июля.

Власти Турции, пишет Hurriyet, намерены сделать все возможное для того, чтобы Святая София оставалась доступна для туристов, но одновременно и выполняла функции мечети.

Святая София, построенная в V веке как христианский храм, была мечетью с 1453 по 1934 годы. Последние 86 лет у Святой Софии был статус музея. 10 июля 2020 года Госсовет Турции отменил решение правительства от 1934 года о превращении Святой Софии в музей, разрешив таким образом снова использовать ее как мечеть.