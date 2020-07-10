Собор Святой Софии в Стамбуле снова станет мечетью

Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле — тогда он из мечети превратился в музей, передает «Анадолу».

Таким образом, собор снова будут использовать как мечеть, уточняет агентство.

Госсовет Турции указал, что собор находится на балансе Фонда имени Султана Мехмета Хана, в документах фонда собор указан как мечеть, и его использование «в любых иных целях с юридической точки зрения неправомочно», пишет «Анадолу».

Неправительственная турецкая Ассоциация охраны исторических памятников с 2005 года пыталась через суд вернуть Святой Софии статус мечети. Иски к госсовету Турции, которые подавала Ассоциация, отклоняли, последний такой иск был подан в 2016-м.

В 2013-м студенты Турции начали сбор подписей за разрешение совершать в соборе намаз. В 2016 году в Святой Софии впервые прозвучал призыв к молитве, а в 2018-м о возможном пересмотре статуса музея сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.