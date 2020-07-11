В Петербурге вооруженный преступник ограбил банк

Преступник, вооруженный пистолетом, совершил нападение на банк в Петербурге и похитил около четырех миллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на местную полицию.

По данным МВД, днем 11 июля преступник в медицинской маске зашел в отделение банка на проспекте Ветеранов, выстрелил один раз и, угрожая сотруднику банка, похитил деньги, после чего скрылся.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, нападавший стрелял в потолок. В результате случившегося никто не пострадал.

По информации телеграм-каналов «Mash на Мойке» и «112», деньги похитили из отделения Совкомбанка. В самом банке это не комментировали.