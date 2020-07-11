Туристическая группа Игоря Дятлова погибла на Урале в 1959 году из-за лавины, установила Генпрокуратура после масштабной проверки уголовного дела, возбужденного по факту гибели туристов.

«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», — сообщил замглавы управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

После схода лавины, по словам Курьякова, туристы через разрезы в палатке покинули ее. Они отошли на 50 метров к каменной гряде, сдерживающей лавину, после чего не смогли вернуться к палатке. Туристы спустились дальше, разожгли костер, затем вновь попытались найти палатку, но замерзли при минусовой температуре около 40-45 градусов.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — сказал Курьяков.

2 февраля 1959 года в Свердловской области погибла группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Уралу. Шесть человек умерли от общего охлаждения, еще у троих обнаружили переломы.

Расследование гибели туристов проходило в феврале-мае 1959 года. Советские прокуроры назвали причиной гибели туристов «стихийную силу, преодолеть которую люди были не в состоянии». Уголовное дело было засекречено до 1970-х годов.

В память о погибших туристах перевал, расположенный недалеко от места их гибели, получил название «перевал Дятлова».