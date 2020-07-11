НХЛ с 1 августа возобновит сезон матчами за Кубок Стэнли

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что сезон, прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции, возобновится 1 августа матчами за Кубок Стэнли.

Клубы смогут начать тренировки 13 июля. Спустя две недели, 26 июля, хоккеисты 24 команд, участвующих в чемпионате, отправятся в Эдмонтон и Торонто в Канаде, где будет разыгран Кубок Стэнли. В Эдмонтоне выступят 12 клубов Западной конференции, в Торонто — 12 команд Восточной конференции.

Ожидается, что финалы конференций начнутся 8 сентября и пройдут в Эдмонтоне. Там же состоится финал Кубка Стэнли: решающая серия начнется 22 сентября и завершится не позднее 4 октября.

12 марта НХЛ приостановила сезон 2019/2020 годов из-за пандемии COVID-19. В конце мая лига объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Сезон решили продолжить матчами плей-офф, куда вместо традиционных 16 команд попали 24 — по 12 лучших из Западной и Восточной конференций.