НХЛ досрочно завершила сезон. Кубок Стэнли разыграют 24 команды

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона 2019/2020 годов, остановленный 12 марта из-за пандемии коронавируса, досрочно завершен. Об этом объявил комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен. В общей сложности команды не сыграли 189 запланированных игр.

Однако лига планирует провести плей-офф, в котором вместо обычных 16 команд примут участие 24 — по 12 из каждой конференции, имеющих наибольший процент набранных очков.

Таким образом, в розыгрыш не попадут семь команд: «Баффало Сейбрз», «Нью-Джерси Девилз», «Анахайм Дакс», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Оттава Сенаторз» и «Детройт Ред Уингз».

В какие даты будет разыгран Кубок Стэнли, пока неизвестно. Планируется, что игры будут проводиться только в двух городах. В качестве претендентов рассматриваются Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто, Ванкувер.

По итогам регулярного сезона российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в девятый раз в карьере получил приз лучшему снайперу «Морис Ришар Трофи». До завершения сезона он успел забросить 48 шайб. Столько же на счету чешского форварда «Бостона» Давида Пастрняка, с которым Овечкин разделил приз.