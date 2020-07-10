В России за сутки коронавирус обнаружили еще у 6635 человек

За последние сутки в России провели 308 тысяч тестов на коронавирус — заболевание диагностировали у 6635 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее вирус выявили у 6509 человек.

С начала эпидемии коронавирус в целом обнаружили у 713 936 человек после проведения 22,3 миллиона тестов.

Больше всего заболевших за сутки в Москве (+637 человек), Петербурге (+300), Свердловской области (+275), Ханты-Мансийском автономном округе (+263) и Алтайском крае (+240).

За последние сутки умерли 174 человека с коронавирусом (днем ранее — 176). За все время умерли 11017 человек с COVID-19.

За день выздоровели 7752 человека (днем ранее — 8805). Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в России достигло 489 068 человек.