В Подмосковье прошли обыски у фанатов «Спартака»

Правоохранительные органы провели обыски у фанатов футбольного клуба «Спартак» в Московской области, сообщается в инстаграме болельщиков команды supporters_group.

Задержаны двое человек в Наро-Фоминске, еще двоих увезли на допрос, утверждает телеграм-канал «OFNEWS / Новости Околофутбола». Официально это не подтверждено.

Обыски и задержания связывают с делом о хулиганстве, которое возбудили после акции фанатов у стадиона «Открытие Арена» 19 июня в Москве. Болельщики, провожая футболистов «Спартака» на матч с «Арсеналом» в Туле, перекрыли дорогу, чем помешали проезду транспорта, заявили в полиции.

По разным оценкам, после акции полиция задержала 60 или 70 человек. По данным объединения фанатов «Спартака», на задержанных оказывают давление.

В последнее время футбольные фанаты все чаще сталкиваются с давлением со стороны правоохранительных органов. В декабре 2019 года полиция в Петербурге задержала около 200 болельщиков московского «Спартака» из-за продолжающегося конфликта фанатов и нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. В знак протеста против полицейского произвола болельщики разных команд стали уходить с трибун стадионов.