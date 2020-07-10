Станцию метро «Новокрестовская» в Петербурге переименуют в честь футбольного клуба «Зенит»

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила переименование станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев.

«Символично, что это произошло в год 95-летия „сине-бело-голубых“ и завоевания седьмого в истории клуба чемпионства», — сказал Медведев.

Он отметил, что переименование станции влечет за собой расходы на замену городских схем, карт и информационных указателей, и заверил, что футбольный клуб возьмет на себя «весомую часть расходов».

Переименование станции поддержали 17 членов топонимической комиссии, против — 6, еще 2 воздержались. Теперь решение комиссии должен завизировать губернатор Петербурга Александр Беглов. «Я думаю, это произойдет достаточно быстро», — заявил «Интерфаксу» член комиссии Алексей Ерофеев.

Станция метро «Новокрестовская» была открыта в Петербурге в мае 2018 года специально к чемпионату мира по футболу. Это ближайшая станция метро к «Газпром Арене» — домашнему стадиону «Зенита» на Крестовском острове.

Предложения переименовать «Новокрестовскую» в честь ФК «Зенит» звучали еще на стадии строительства станции. В сентябре 2019 года правительство Петербурга получило соответствующее прошение «Зенита». В декабре топонимическая комиссия рекомендовала оставить прежнее название станции, но городской комитет по культуре обещал вернуться к этой теме после «более широкого обсуждения».

За всю историю существования петербургского метрополитена были переименованы три станции: «Площадь мира» в «Сенную площадь», «Красногвардейская» в «Новочеркасскую» и «Комсомольская» в «Девяткино». Все переименования были связаны с изменением названия улиц.