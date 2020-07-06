«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

Футбольный клуб «Зенит» за четыре тура до финиша выиграл чемпионат Российской премьер-лиги по футболу сезона 2019-2020 годов.

Вечером 5 июля петербургская команда обыграла в гостях «Краснодар» со счетом 4:2. После 26 туров «Зенит» набрал 62 очка и стал недосягаем для ближайших преследователей — московский «Локомотив», идущий вторым в турнирной таблице, отстает на 13 очков.

«Зенит» стал шестикратным чемпионом России по футболу. Ранее команда также побеждала в сезонах 2007, 2010, 2011/12, 2014/15 и 2018/19 годов.