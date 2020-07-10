Школа в Петербурге обратилась в полицию из-за «диверсии» с радужным флагом

Администрация школы № 511 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга обратилась в полицию после того, как одна из учениц, как утверждают в школе, повесила у здания учебного заведения радужный флаг. Об этом сообщает «Бумага».

В районной администрации изданию сказали, что полотно на флагшток рядом с российским флагом повесили две девушки — это видно на записи с камеры видеонаблюдения.

«Это была диверсия <…> cейчас в школе идет ЕГЭ», — сказала изданию 78.ru завуч школы № 511 (ее имя не приводится).

Фото с флагом опубликовали в соцсетях, пишет «Бумага». Пушкинская администрация утверждает, что именно так удалось «идентифицировать одну из учениц школы».

Снимок 9 июля опубликовали несколько сообществ во «ВКонтакте», как правило, с одним и тем же текстом поста. Из него невозможно понять, имеет ли автор фотографии отношение непосредственно к вывешиванию флага. Записи в пабликах сделаны от имени сообществ, пользователь, приславший сообщение в паблик, в постах не указан.

Возможно, впервые фото выложили в паблик «Подслушано в школах Пушкинского района», там снимок появился утром 9 июля. На момент выхода новости фотографии в общедоступных альбомах сообщества не было. Прямая ссылка на запись, которую репостнул другой паблик, была неактивна.

В администрации района добавили, что с ученицей и ее родителями в школе «провели беседу», информацию передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

«О наличии или отсутствии в данном деянии признаков преступления будут разбираться правоохранительные органы», — приводит слова представителя администрации района «Фонтанка».