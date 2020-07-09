В Госдуме YouTube обвинили в «манипулировании так называемой выдачей информации» о голосовании по Конституции

Комиссия Госдумы по расследованию предполагаемого иностранного вмешательства в дела РФ полагает, что YouTube манипулировал общественным мнением о голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Если в Ютубе набрать запрос „голосование за поправки в Конституцию“, то тут же выдается целая подборка негативных материалов», — приводятся в сообщении слова главы комиссии Василия Пискарева (орфография и пунктуация сохранены).

Как сказал Пискарев, которого также цитирует РИА Новости, с 3 июня по 1 июля «зарубежные информационные ресурсы» распространили 200 фейковых сообщений о голосовании. Свою информацию комиссия отправила в Генпрокуратуру.

Также комиссия сочла, что обнаружила «факты распространения деструктивной, недостоверной и провокационной информации» о голосовании в изданиях «Настоящее время», «Медуза», Deutsche Welle, «Открытые Медиа», «МБХ-Медиа», «Радио Свобода», «Русская служба Би-би-си», «Голос Америки».

Пискарев уже говорил об этом в конце июня и в начале июля 2020 года, он приводил почти тот же список СМИ и так же говорил, что отправил материалы комиссии в Генпрокуратуру. Тогда же говорилось и о 200 фейках, якобы найденных комиссией.

Осенью 2019-го Пискарев, перечисляя все те же издания, обвинил их в нарушении законодательства о выборах.