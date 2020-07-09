Госдума предложила сажать на 10 лет за склонение к употреблению наркотиков в интернете

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение парламента законопроект о лишении свободы на срок от пяти до десяти лет за склонение к употреблению наркотиков в интернете.

Авторы законопроекта предложили изменить 230-ю статью Уголовного кодекса, введя такое наказание за склонение к потреблению наркотических и психотропных веществ «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть „Интернет“».

Депутаты также предложили ввести наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет, если склонение к потреблению наркотиков по неосторожности привело к гибели двух или более человек.

Законопроект подготовили депутаты от всех парламентских фракций, в том числе глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

9 июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, вводящий административные штрафы за пропаганду наркотиков в интернете. Для граждан, согласно проекту, штраф составит от пяти тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от одного миллиона до 1,5 миллиона рублей.

При обсуждении законопроекта о штрафах депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов предложил создавать фейковые сайты для продажи наркотиков, чтобы «ловить» наркопотребителей. По мнению депутата, это позволит снизить потребление наркотиков в России. В МВД это предложение пока не комментировали.

В России в 2019 году, по данным Минздрава, на учете состояли более 236 тысяч потребителей наркотиков, что в полтора раза меньше, чем в 2010 году, когда было зарегистрировано более 350 тысяч наркопотребителей.