В Москве задержали Петра Верзилова

В Москве задержан издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.

Верзилова задерживали в конце июня, чтобы допросить в качестве свидетеля по «московскому делу» — для этого дверь в его квартиру выломали кувалдой.

После допроса на Верзилова напал провокатор, а его самого арестовали на 15 суток.

6 июля стало известно, что против Верзилова возбудили дело по статье о неуведомлении о втором гражданстве. 7 июля в квартире его матери прошел пятый по счету обыск.