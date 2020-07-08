В Думу внесли первый законопроект, реализующий поправки в Конституцию. Отчуждение части территории РФ приравняют к экстремизму

В Думу 8 июля внесли первый законопроект, направленный на реализацию недавно принятых поправок в Конституцию. Его авторами являются глава комитета по законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Документ вносит небольшие изменения в ФЗ «О противодействии экстремизму», уточняя, что под нарушением целостности территории РФ подразумевается в том числе отчуждение части ее территории.

Также в рамках законопроекта УК будет дополнен новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания будет предусмотрено лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.