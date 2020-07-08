Росздравнадзор: прямой связи между нарушениями при производстве аппаратов ИВЛ и их возгоранием в больницах нет

Росздравнадзор не выявил прямой связи между нарушениями при производстве аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» и их возгоранием в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом в результате проверки были выявлены нарушения производственных процессов и несоответствие медицинского изделия «эксплуатационной и технической документации».

В начале мая из-за короткого замыкания в аппаратах «Авента-М» произошли два пожара в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где лечились больные коронавирусной инфекцией. В результате инцидентов в общей сложности погибли шесть человек.

После пожаров использование в больницах аппаратов «Авента-М» было приостановлено. Также от аппаратов отказались США, куда они были направлены в начале апреля в рамках программы помощи.