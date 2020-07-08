Президент Казахстана объявил 13 июля днем национального траура по погибшим от коронавируса

В Казахстане 13 июля объявлено днем национального траура по жертвам коронавируса. Об этом во время телеобращения заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Текст обращения размещен на его официальном сайте.

«К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех», — заявил Токаев.

Он добавил, что в стране началась вторая волна заболеваемости коронавирусом, и возложил ответственность за это на массовое несоблюдение карантина, ошибки бывшего руководства Минздрава Казахстана и «нерасторопность ».

Токаев рассказал, какие меры власти принимают для борьбы со второй волной эпидемии, и призвал жителей Казахстана не поддаваться панике.

В Казахстане зафиксировано 51 059 случая заболевания COVID-19 (+1376 за последние сутки). Умерли 264 человека.

С 5 по 20 июля в стране действует общенациональный карантин. Его решили ввести после того, как во второй половине июня число новых случаев заболевания начало резко расти: если в начале месяца выявлялось по 300-400 заболевших в день, к его концу это значение выросло до 900-1000 человек.

Среди заразившихся коронавирусом был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Инфекцию у него нашли в середине июня. В начале июля пресс-служба бывшего лидера страны сообщила о его выздоровлении.

Нынешний общенациональный карантин в Казахстане стал уже вторым по счету. Первый действовал с середины марта по 11 мая.