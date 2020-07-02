В Казахстане вновь ввели общенациональный карантин. Он продлится две недели (а может быть и больше)

Правительство Казахстана одобрило введение в стране общенационального карантина. Он будет действовать с 5 по 20 июля. Если эпидемиологическая ситуация не улучшится, этот срок может быть продлен, а ограничения — ужесточены.

На время карантина будут закрыты предприятия сферы услуг (за исключением уличных веранд кафе и ресторанов), объекты культуры, религиозные и развлекательные учреждения, все массовые мероприятия будут запрещены. Жителям Казахстана нельзя будет собираться на улицах больше трех человек.

Также в стране отменят автобусное сообщение между регионами и ограничат железнодорожное. Международные авиаперевозки отменяться не будут.

Общенациональный карантин уже действовал в Казахстане с середины марта по 11 мая. После его отмены отдельные ограничительные меры вводились в некоторых регионах и населенных пунктах, где фиксировались локальные вспышки заболевания.

Во второй половине июня число ежедневных случаев заболевания начало резко расти: если в начале месяца выявлялось по 300-400 заболевших в день, к его концу это значение выросло до 900-1000 человек.

1 июля в Казахстане выявили 1604 заболевших, что стало рекордом с начала эпидемии. Всего в стране с населением в 19 миллионов человек зафиксировано более 42 тысяч случаев заболевания.