На Илью Азара составили протокол за одиночный пикет в поддержку Светланы Прокопьевой. Ему грозит до 30 суток ареста

Полиция Москвы составила административный протокол в отношении журналиста «Новой газеты», муниципального депутата Ильи Азара после того, как он вышел на одиночный пикет к зданию ФСБ на Лубянке в поддержку журналистки .

Как сообщили «Медузе» в «Апологии протеста», протокол составлен по статье о повторном нарушении проведения пикетирования (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ), за что предусмотрено до 30 суток административного ареста.

3 июля на Лубянке прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. Полиция задержала 17 человек, в основном журналистов, в том числе корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову.

С 28 мая по 7 июня Илья Азар находился под административным арестом из-за одиночного пикета в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» .