Губернатора Петербурга Александра Беглова освистали на церемонии награждения «Зенита» за победу в РПЛ

Болельщики футбольного клуба «Зенит» освистали губернатора Петербурга Александра Беглова во время церемонии награждения команды за первое место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом свидетельствуют видео, которые выложили Sport24.ru и интернет-журнал «Ленинградец». Также об этом пишет Sports.ru.

Интернет Журнал Ленинградец

Церемония награждения прошла на «Газпром Арене» после домашнего матча 27-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1). Беглов вышел на поле и произнес поздравительную речь. В течение речи губернатора на трибунах не переставали свистеть и кричать.

Судя по видео интернет-журнала «Ленинградец», других выступающих трибуны встречали без свиста.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу 5 июля, обыграв в гостях «Краснодар» со счетом 4:2.

Петербургский клуб оформил чемпионство за четыре тура до конца турнира — раньше всех в истории РПЛ.

«Зенит» — шестикратный чемпион России по футболу. Ранее команда побеждала в сезонах 2007, 2010, 2011/12, 2014/15 и 2018/19 годов.