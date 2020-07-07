У здания ФСБ на Лубянке задержали Ксению Собчак

Обновлено. Ксению Собчак отпустили из полиции под обязательство о явке для составления протокола.

У здания ФСБ, где проходят пикеты в поддержку журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, задержали Ксению Собчак.

Приехав на Лубянку, Собчак надела футболку с надписью «Свободу Ивану Сафронову». Плакатов она не разворачивала; когда к ней подошли сотрудники полиции, Собчак заявила им, что приехала по работе.

Одиночные пикеты на Лубянке проходят с середины дня. На них уже задержаны более двух десятков человек.