У Петра Верзилова прошел пятый обыск за несколько дней

В квартире матери издателя «Медиазоны» Петра Верзилова прошел обыск в рамках уголовного дела о неуведомлении о двойном гражданстве. Об этом сообщает «МБХ медиа».

«Приходили якобы с целью обнаружить какие-то сведения о том, как Верзилов получил гражданство Канады. Все, что изъяли — старые загранпаспорта, которые уже не действуют, его мамы и его дочери», — рассказал адвокат Леонид Соловьев.

Адвокат отметил, что это пятый по счету обыск у Верзилова.

Петра Верзилова в конце июня допрашивали в качестве свидетеля по «московскому делу». Перед этим дверь в его квартиру выломали кувалдой. Когда Верзилова отпустили из полиции после допроса, на него напал провокатор, после чего его вновь задержали и арестовали на 15 суток по статье о нецензурной брани в общественном месте.

6 июля стало известно, что в отношении Верзилова возбуждено уголовное дело по статье о неуведомлении о втором гражданстве из-за наличия у него канадского паспорта.