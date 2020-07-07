«Перевозка имела признаки контрабанды». «Аэрофлот» объяснил отказ взять домашних животных на борт вывозного рейса из Китая

Авиакомпания «Аэрофлот» отказалась взять на борт рейса Шанхай-Москва домашних животных в том числе из-за того, что увидела в такой массовой перевозке признаки контрабанды. Об этом заявил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин, передает РИА Новости.

На рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное. По словам Демина, ни один пассажирский самолет не может принять такое число животных на борт. «Перевозка создавала угрозу жизни животных, здоровью пассажиров, кроме того, имела признаки контрабанды», — цитирует Демина ТАСС.

Представитель «Аэрофлота» пояснил, что, исходя из постов в соцсетях, несколько десятков пассажиров рейса собирались перевезти животных, которые им не принадлежали. «Это крайне опасное решение, особенно в нынешних условиях повышенной вирусной инфекции», — отметил Демин.

Он добавил, что когда пассажирам отказали в перевозке животных, они, «к изумлению персонала», оставили клетки в зоне регистрации и отправились на посадку. Клетки вскоре забрали неизвестные жители Китая. «Слишком очевидна была попытка организации массовой трансграничной транспортировки животных с привлечением в качестве перевозчиков третьих лиц, пассажиров вывозного рейса», — резюмировал Демин.

В конце прошлой недели в инстаграме стали появляться посты о том, что «Аэрофлот» отказался брать домашних животных на борт вывозного рейса Шанхай-Москва. Сообщалось, что часть животных перевозили их хозяева, часть — волонтеры и агенты по просьбе хозяев, уехавших из Китая раньше.

Авторы постов заявили, что «Аэрофлот» заверил их в возможности зарегистрировать животных на рейс прямо в аэропорту, а перед вылетом выяснилось, что делать это нужно было заранее. Пассажирам предложили либо оставить животных, либо отказаться от мест на рейс. Кроме того, по словам пользователей инстаграма, часть мест на самолет выкупили граждане Китая.

Глава комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов пообещал, что комитет попросит «Аэрофлот» эвакуировать всех оставшихся в Шанхае животных, а также направит запрос в прокуратуру с просьбой проверить законность отказа в перевозке домашних питомцев.