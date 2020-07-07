Партия Захара Прилепина предложила провести референдумы о присоединении к России Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии

Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала свою предвыборную программу.

Среди прочего в ней предложено внести в Конституцию РФ норму, позволяющую присоединить любую территорию, где 75% граждан проголосуют за вхождение в состав России. «Данная норма должна действовать не только для граждан и земель бывшего СССР или Российской Империи, но для всех стран, граждане которых готовы жить с нами в едином государстве», — говорится в документе.

В этой связи партия заявляет о «немедленном признании» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на востоке Украины и Приднестровской республики в Молдавии и включении их в состав России по результатам референдумов. Кроме того, «За правду» выступила за референдумы о присоединении на правах субъектов РФ Абхазии и Южной Осетии.

Учредительный съезд партии «За правду» состоялся 1 февраля 2020 года. В середине мая российский Минюст внес партию Прилепина в список политических объединений, допущенных до участия в выборах. Кандидаты партии «За правду» намерены участвовать в региональных выборах в сентябре 2020 года, а также в выборах в Госдуму в 2021 году.