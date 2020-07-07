ФОМ и «Левада-центр»: половина российских врачей считают статистику по COVID-19 недостоверной

Больше половины российских врачей, участвовавших в совместном опросе фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и «Левада-центра», не доверяют официальной статистике по коронавирусу, сообщают «Ведомости».

ФОМ и «Левада-центр» провели опрос в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent, организуемого организацией ESOMAR. Всего социологи опросили 502 врача, у 60% из которых есть опыт работы с пациентами, имеющими симптомы COVID-19, а 16% работают в «красной зоне», где лечат заболевших коронавирусной инфекцией.

49% опрошенных считают, что официальная статистика по числу выявленных случаев COVID-19 занижена. Еще 9% заявили, что эти данные преувеличены. Каждый четвертый (23%) уверен, что информация достоверна.

Примерно так же врачи оценили статистику по числу умерших от коронавируса: 47% считают, что данные занижены, 11% назвали информацию преувеличенной, а 21% — достоверной.

Среди граждан России, по данным ФОМ, доверие к официальной статистике по коронавирусу за последние месяцы снизилось: если в начале апреля ей доверяли 58-59% опрошенных, то в конце июня — 46-47%.

В Минздраве не комментировали данные опроса.