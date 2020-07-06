Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал в суд на Алексея Навального

Зять премьер-министра Михаила Мишустина, бизнесмен Александр Удодов подал иск в Люблинский районный суд к политику Алексею Навальному.

Иск, сообщили «МБХ медиа» в пресс-службе суда, подан о защите чести, достоинства и деловой репутации. Другие подробности не раскрываются.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в феврале публиковал расследование о квартирах Александра Удодова в Нью-Йорке. Связан ли иск с этой публикацией, пока неизвестно.