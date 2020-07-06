Жительницу Москвы, оставившую малолетнего сына на ночь в парке, отправили на принудительное лечение 

Бабушкинский районный суд Москвы направил на принудительное лечение Надежду Куликову, которая в феврале 2019 года оставила своего шестилетнего сына на ночь в парке «Лосиный остров».

Судья признал женщину виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, но освободил ее от уголовной ответственности. Ранее у Куликовой была диагностирована параноидальная шизофрения.

18 февраля 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика в парке «Лосиный остров». Заявление подала его мать, рассказавшая, что ребенок от нее убежал.

Мальчика вскоре обнаружили с пластиковым мешком на голове и перемотанным скотчем. Он рассказал, что мать сама отвезла его в лес и привязала к дереву, надев на голову мешок. По словам сына, таким образом мать наказала его за то, что он пытался утопить в ванной собаку.

Вскоре Надежду Куликову арестовали по обвинению в покушении на убийство сына. Впоследствии статью переквалифицировали на «оставление в опасности».