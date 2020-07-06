В России началось строительство самого мощного в мире атомного ледокола

Судоверфь «Звезда» приступила к строительству атомного ледокола «Россия». Это судно станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения, сообщает судоверфь.

Длина нового атомохода составит 210 метров, ширина — 47 метров. Ледокол будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400 (это самая мощная судовая реакторная установка в истории), четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Мощность энергоустановок ледокола позволит преодолевать льды толщиной более 4 метров. Атомоход будет способен прокладывать во льдах канал шириной около 50 метров.

Контракт на создание ледокола был подписан в апреле 2020 года. Заказчиком выступила госкорпорация «Росатом». На строительство судна выделено 127 миллиардов рублей. Атомоход планируется построить к 2027 году.

«Россия» станет флагманским судном серии атомных ледоколов «Лидер». Всего в рамках серии планируется построить три ледокола. По плану российского правительства, они позволят наладить круглогодичное судоходство по Северному морскому пути.

Россия — единственная страна, обладающая атомным ледокольным флотом. Их эксплуатирует «Атомфлот» — дочернее предприятие «Росатома». В состав атомного флота входят четыре атомных ледокола и один атомный контейнеровоз.

На данный момент самым мощным атомным ледоколом в мире является российское судно «Арктика». Сейчас он проходит финальные испытания. Предполагается, что он будет сдан в эксплуатацию осенью 2020 года.