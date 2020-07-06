В ЕСПЧ подан иск о массовом распознавании лиц на митинге в Москве
Оппозиционер Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на применение технологии распознавания лиц во время митинга 29 сентября 2019 года в Москве.
Как пишет РБК, авторы жалобы заявили, что этот митинг стал первым массовым мероприятием в России, где применили сплошное, а не точечное распознавание лиц. Милов и Попова сочли такую практику незаконной и обращались в московские суды, но их иски были отклонены.
В жалобе в ЕСПЧ Милов и Попова заявили, что массовое распознавание лиц нарушает сразу несколько статей Европейской конвенции — в частности, статьи о праве на свободу собраний и на охрану личной жизни. Авторы жалобы также заметили, что такое вмешательство в права граждан не было политически нейтральным и не было соразмерным: перед митингом полиция не получала информации, позволяющей думать, что акция примет насильственный характер.
Это первая подобная жалоба в отношении России, а также в практике ЕСПЧ вообще, рассказал РБК глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев, который участвовал в подготовке жалобы.
Информации о том, применялись ли потом против кого-либо собранные данные, нет, но «это и не является предметом спора», сказал РБК Кирилл Коротеев: «Хотя [Департамент информационных технологий мэрии Москвы] утверждал, что таких случаев не было, и пытался свести спор к этому».