В ЕСПЧ подан иск о массовом распознавании лиц на митинге в Москве

Оппозиционер Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на применение технологии распознавания лиц во время в Москве.

Как пишет РБК, авторы жалобы заявили, что этот митинг стал первым массовым мероприятием в России, где применили сплошное, а не точечное распознавание лиц. Милов и Попова сочли такую практику незаконной и обращались в московские суды, но их иски были отклонены.

В жалобе в ЕСПЧ Милов и Попова заявили, что массовое распознавание лиц нарушает сразу несколько статей Европейской конвенции — в частности, статьи о праве на свободу собраний и на охрану личной жизни. Авторы жалобы также заметили, что такое вмешательство в права граждан не было политически нейтральным и не было соразмерным: перед митингом полиция не получала информации, позволяющей думать, что акция примет насильственный характер.

Это первая подобная жалоба в отношении России, а также в практике ЕСПЧ вообще, рассказал РБК глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев, который участвовал в подготовке жалобы.

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