ФСБ обвинила бывшего украинского футболиста в шпионаже

Бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, арестованному в Москве, предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как обратил внимание «Интерфакс», 53-летний Василенко был арестован Мещанским судом Москвы по делу о контрабанде (часть 1 статьи 226 УК) в октябре 2019 года.

В середине июня ему продлили срок содержания под стражей до 24 сентября, но уже по новой статье о шпионаже (276 УК). Срок наказания по ней составляет от 10 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, расследованием которого занимается московское управление ФСБ, засекречены.

По данным ТАСС, с 1992 года по 2001 год Василенко играл на позиции защитника в таких украинских футбольных командах, как «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск).