В Кировской области на стройке торгового центра обрушились перекрытия. Погибли несколько человек

Обновление: По последним данным, сообщает ТАСС, в результате обрушения погибли три человека. Еще одного достали из-под завалов живым, врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

В Зуевке, Кировская область, обрушились перекрытия строящегося торгового центра. По данным ТАСС, ссылающегося на главу Зуевского района Анатолия Кощеева, погибли четверо строителей, один пострадал. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона сообщает о трех погибших и одном пострадавшем.

Одноэтажное здание торгового центра строил частный инвестор на своей территории, он имел разрешение на строительство, заявил глава Зуевского района.

На месте происшествия работают спасатели. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди).