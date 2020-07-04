Турагенты рассказали о росте цен в отелях Крыма и Кубани на 50-100% в условиях закрытых границ

Отели Краснодарского края и Крыма подняли цены на июль-август на 50-100%, сообщили опрошенные «Интерфаксом» турагентства.

По словам главы сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, в Краснодарском крае отели 4-5 «звезд», стоившие 10 тысяч рублей в сутки, поднимают цену до 15 тысяч рублей.

«В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник», — сказал он.

В объединенной сети ТБГ и «Горячие туры» «Интерфаксу» рассказали о росте цен также до 100% в популярных отелях 4-5 «звезд» в Большом Сочи. Менее популярные отели подняли цены на 30%, передает агентство.

По мнению Мкртчяна, рост цен в отелях высокой категории связан с тем, что у россиян нет возможности поехать за границу: «В предыдущие годы они ездили на Кипр, в Турцию, Грецию, Испанию. Эти туристы привыкли к комфорту за рубежом, они не поедут в частный сектор или бюджетные отели».

Он добавил, что ожиданиям таких туристов «соответствует лишь 20-30 отелей категории 4-5 „звезд“ [в Крыму и на Кубани]».

Собеседники «Интерфакса» также отметили, что в Краснодарском крае и в Крыму мест в хороших отелях уже не хватает. При этом, как ожидают турагенты, отели продолжат повышать цены, «будет такой активный спрос».

Росавиация до 1 августа продлила запрет международного авиасообщения, который в России ввели 27 марта 2020-го из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Как сообщало РБК, перелеты планировали возобновить с 15 июля, но Росавиация не получила одобрение Роспотребнадзора.