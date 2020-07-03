В ВШЭ отрицают существование черных списков «неблагонадежных» преподавателей

Руководство Высшей школы экономики не ведет «никаких черных списков» преподавателей, которым грозит увольнение, заявил РБК директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.

Так он прокомментировал информацию студенческого издания Doxa, сообщившего, что часть преподавателей факультета гуманитарных наук включили в список «неблагонадежных» сотрудников, которым грозит сокращение. Преподаватель ВШЭ Виктор Горбатов рассказал, что увольнения могут произойти в рамках реорганизации Школы философии и Школы культурологии.

Андрей Лавров заявил, что в вузе не принимали никаких кадровых решений о том, кто войдет в новые структуры факультета гуманитарных наук. Он отметил, что преподавателей трудоустраивают на конкурсной основе, а у коллег будет возможность проявить себя, предложить тот или иной проект или инициативу.