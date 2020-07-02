Журнал Doxa узнал о планах уволить оппозиционных преподавателей из Высшей школы экономики

Руководство Высшей школы экономики собирается сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук: семь в Школе философии и 15 в Школе культурологии. Об этом сообщает студенческое издание Doxa, ссылаясь на слова старшего преподавателя Школы философии ВШЭ Виктора Горбатова.

Обе школы планируют объединить, поэтому сейчас преподавателей уведомляют о сокращении ставок. По данным Doxa, часть преподавателей заново трудоустроят в создаваемую школу, а некоторых сократят.

Часть преподавателей, в том числе Виктора Горбатова, включили в список «неблагонадежных» сотрудников, которым грозит сокращение. По мнению Горбатова, в список вошли оппозиционно настроенные преподаватели, например, те, кто подписывал письма в поддержку политзаключенных и профессора Гасана Гусейнова.

В ВШЭ это пока не комментировали.

В январе 2020 года руководство Высшей школы экономики запретило студентам и преподавателям упоминать свою связь с вузом при обсуждении политических тем, а также при занятиях, «вызывающих существенные разногласия в обществе». Тогда же ВШЭ отказалась поддерживать студенческие СМИ.

В декабре 2019 года Высшая школа экономики лишила журнал Doxa статуса студенческой организации.