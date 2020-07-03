В Москве у главы избиркома в Северном Тушино во время голосования обнаружили коронавирус. Участок закрывать не стали

Председатель участковой избирательной комиссии № 2985 в Москве Ольга Ворохобко заболела коронавирусной инфекцией. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил член территориальный избирательной комиссии (ТИК) района Северное Тушино Егор Шатов.

Шатов рассказал, что члены избиркомов сдавали тесты на COVID-19 в минувшие выходные, 27 и 28 июня, хотя голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Ольга Ворохобко узнала о положительном тесте на коронавирус в середине дня 1 июля, написал Шатов в фейсбуке. После этого Ворохобко изолировалась.

Член ТИК отметил, что после случившегося УИК-2985 не стали закрывать, несмотря на контакты главы участка с избирателями и коллегами.

После того, как голосование завершилось, все комиссии в Северном Тушино, по словам Шатова, ушли на карантин. Сам Шатов, контактировавший с заболевшей, также находится на изоляции.