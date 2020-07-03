Рыбака из КНДР приговорили к четырем годам колонии за нападение на российских пограничников

Городской суд Находки приговорил к четырем годам колонии общего режима гражданина КНДР, признанного виновным в нападении на российских пограничников.

Уголовное дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) расследовалось по факту инцидента в Японском море в сентябре 2019 года. Тогда приморские пограничники остановили рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно добывал кальмара. Во время конвоирования в Находку северокорейские рыбаки напали на патруль, вооружившись подручными предметами, в том числе деревянными палками. В итоге трое пограничников получили травмы.

Рассмотрение уголовных дел других задержанных граждан КНДР отложено до сентября.