Трое российских пограничников получили ранения в результате нападения браконьерской шхуны из КНДР

Экипаж браконьерского судна из КНДР напал на корабль российских пограничников в водах Японского моря.

В результате вооруженного нападения трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Всего в ходе мероприятий по охране морских биологических ресурсов были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, осуществлявших браконьерский промысел. Экипаж одной из шхун в составе 21 человека задержан, добавили в ФСБ.