Трое российских пограничников получили ранения в результате нападения браконьерской шхуны из КНДР
Источник: ТАСС
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Экипаж браконьерского судна из КНДР напал на корабль российских пограничников в водах Японского моря.
В результате вооруженного нападения трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
Всего в ходе мероприятий по охране морских биологических ресурсов были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, осуществлявших браконьерский промысел. Экипаж одной из шхун в составе 21 человека задержан, добавили в ФСБ.