Орбиту МКС внепланово скорректировали из-за космического мусора

Центр управления полетами (входит в «Роскосмос») вечером 3 июля провел внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС), чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Об этом сообщает «Роскосмос».

Для маневра использовали двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», который пристыкован к российскому сегменту МКС.

Двигатели ускорили станцию на 0,5 метра в секунду, высота орбиты МКС в итоге увеличилась на 900 метров.

Экипаж МКС в составе космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавтов Кристофера Кэссиди, Дугласа Херли и Роберта Бенкена работает по запланированной программе, добавили в «Роскосмосе».

По оценке «Роскосмоса» на начало 2020 года, на орбите Земли находилось до 700 тысяч объектов космического мусора. Речь об объектах, размер которых больше сантиметра в поперечнике.

В начале июня 2020-го «Роскосмос» получил патент на «сачок» для ловли мусора на орбите. Устройство представляет собой сеть с крупными ячейками в форме конуса. С одной стороны сеть крепится к раме с двигателями, с другой — к космическому аппарату. «Когда „сачок“ покрывает космический мусор со всех сторон, рамка сжимается и объект оказывается в „мешке“», — приводило РИА Новости описание к патенту.