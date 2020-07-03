Ивану Голунову спустя 13 месяцев после задержания вернули изъятые вещи. Его телефон так и не сумели взломать
Источник: Иван Голунов
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Следователь СК вернул журналисту «Медузы» Ивану Голунову личные вещи, изъятые у него при задержании в июне 2019 года.
Голунов получил более 15 карт памяти, мобильный телефон на базе Android, внешний жесткий диск на четыре терабайта. Также ему вернули часы, которые сотрудники УВД по ЗАО Москвы Акбар Сергалиев и Роман Феофанов сорвали с руки журналиста в клинике, где он после задержания проходил наркологическую экспертизу.
В разговоре с «Медузой» Иван Голунов отметил, что правоохранительные органы, в том числе специалисты ФСБ, не смогли вскрыть его телефон — только карту памяти.