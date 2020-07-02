Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по Fallout

Компании Bethesda Softworks и Amazon Studios объявили о съемках сериала по серии постапокалиптических игр Fallout.

Телевизионной адаптацией игры займется компания Kilter Films и Лизы Джой, создателей сериала «Мир Дикого Запада». В своем заявлении они отметили, что являются поклонниками Fallout: «Каждая часть этой безумно оригинальной истории стоила нам бесчисленных часов, которые мы могли провести с семьей или друзьями».

В проекте также участвуют директор компании-разработчика игр Bethesda Game Studios Тодд Говард, а также глава издательства Bethesda Softworks Джеймс Альтман.

В официальном твиттере Fallout опубликовали короткий тизер сериала.

Когда состоится премьера телешоу, пока неизвестно. Сериал будет выходить в онлайн-кинотеатре Prime Video, указывает Deadline.