Черногория легализовала однополые союзы, но не позволила ЛГБТ-людям усыновлять детей

Парламент Черногории узаконил однополые гражданские партнерства, сообщает Balkan Insight.

Закон дает однополым парам равные права с гетеросексуальными союзами, но не позволяет им усыновлять или воспитывать детей. По мнению правозащитных организаций, этот запрет нарушает права ЛГБТ-семей. Издание отметило, что однополые пары признаются законными союзами, но не семьями.

ЛГБТ-активисты приветствовали решение парламента. Организация Queer Montenegro заявила, что с этого дня представители ЛГБТ «перестали жить как граждане второго сорта».

Премьер-министр Душко Маркович назвал принятое решение огромным шагом в правильном направлении: «В европейской Черногории нет и не должно быть места для сексуальной дискриминации». Президент Черногории Мило Джуканович также приветствовал принятие закона.

Закон о легализации однополых союзов пытались принять в Черногории, начиная с 2014 года. Предыдущая попытка в июле 2019 года закончилась неудачей — против легализации выступала правящая коалиция.

Однополые отношения — чувствительная тема для Черногории. Опросы показывали, что 71% жителей страны считают гомосексуальность болезнью, а около половины респондентов говорили, что гомосексуальность угрожает обществу и государство должно пресекать это.

На Балканах однополые союзы легализованы в Словении и Хорватии.