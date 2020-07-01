Замглавы управления Генпрокуратуры уволили за пьяный дебош в полиции

Генпрокурор Игорь Краснов подписал указ об увольнении замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игоря Мыльникова за нарушение кодекса этики прокурорского работника, пишет «Коммерсант».

Поводом к увольнению послужил пьяный дебош, который Мыльников устроил в отделе МВД по московскому району Филевский парк. Накануне телеканал РЕН ТВ и телеграм-канал «112» опубликовали запись из ОВД, на которой прокурор фамильярно общается с полицейскими, а затем пытается их ударить.

По данным «Коммерсанта», Мыльникова доставили в полицию вечером 29 июня за то, что он в неадекватном состоянии пытался вломиться в один из элитных домов на территории, подведомственной отделу. Не исключено, что прокурор просто ошибся адресом, поскольку сам проживает неподалеку.

В полиции Мыльников отказался представиться, предложив себя «загуглить», а после напал на полицейского, когда его захотели отправить в камеру и попросили снять ремень.

После разбирательства Мыльникова забрали сотрудники прокуратуры. В отношении полицейских начата проверка, так как задержание и досмотр прокуроров законом запрещен.

По данным источника издания, проблема у Мыльникова возникла из-за того, что во время задержания у него при себе не оказалось служебного удостоверения.