В России выявлены 6556 новых случаев COVID-19. За сутки умерли 216 человек

По состоянию на утро 1 июля в России зарегистрированы 6556 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее было выявлено 6693 новых случая COVID-19. Общее число инфицированных достигло 654 405 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+611 человек за сутки), Московской области (+306), Санкт-Петербурге (+262), Ханты-Мансийском автономном округе (+261), Свердловской (+256), Иркутской (+248) и Нижегородской (+228) областях.

За минувшие сутки умерли еще 216 пациентов с COVID-19. С начала распространения инфекции в России всего умерли 9 536 человек.

Выздоровели в общей сложности 422 931 человек, в том числе 10 281 человек выписаны из больниц за последние сутки.

В стране проведены свыше 19,8 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 289,7 тысячи тестов за последние сутки.