Согласно распоряжению правительства, с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в России повысятся в среднем на 4%. Об этом сообщает ТАСС.

Наименьший рост тарифов запланирован в Ненецком автономном округе (2,4%), наибольший — в Чечне (6,5%). В Москве тарифы вырастут на 5%, в Петербурге — на 3,8%.

С 2013 года коммунальные тарифы в России индексируются раз в год с 1 июля. Исключение составил 2019 год, когда из-за повышения ставки НДС тарифы повышались в два этапа.

Из-за коронавируса Минстрою предлагали отложить индексацию коммунальных тарифов в этом году, но ведомство заявило, что в этом случае выпадающие доходы составят минимум 300 миллиардов рублей, и «отрасль это не выдержит».

При этом на фоне пандемии правительство запретило начислять пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг населению до 1 января 2021 года.